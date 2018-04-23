Минфин США готов снять санкции с российского производителя алюминия — ОК «Русал» (UC Rusal), но лишь в том случае, если миллиардер Олег Дерипаски откажется от контроля над компанией. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC FAQ), размещенном на сайте американского Минфина.

Как считают в финансовом ведомстве Америки, Дерипаска должен будет продать принадлежащие ему активы.

На фоне сообщений Минфина США бумаги «Русала» на Московской бирже подорожали более чем на 10%. К 15:04 мск котировки росли на 13,3%.

В апреле 2018 года «Русал» и Олег Дерипаска попали под санкции США. Акции компании на Гонгконгской бирже упали до исторического минимума. Компания предупредила о возможности технического дефолта по кредитным обязательствам.