Набсовет ВЭБа одобрил объединение «Глобэкса» и Связь-Банка. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков по итогам заседания набсовета.

«Из вопросов были трансформация банков «Глобэкса» и «Связь» путем объединения, — сказал он, передает ТАСС. — Наблюдательный совет принял положительное решение, соответственно, мы начинаем процесс объединения».

По его словам, объединение «Глобэкса» и Связь-Банка может состояться до конца 2018 года. «Думаю, что до конца года мы должны осуществить объединение», — сообщил Горьков.

Он пояснил, что процесс объединения дает возможность оптимизации затрат в размере 2,8—3 млрд рублей. Речь идет в первую очередь об управленческих затратах, полмиллиарда из которых можно сэкономить всего лишь оптимизировав IT-лицензии.



«Мы, конечно же, подтверждаем нашу позицию в стратегии, что мы не хотим видеть коммерческие банки в будущем в нашей структуре. Просто сейчас не то время, когда можно нормально продать», — пояснил Горьков. В дальнейшем, по его словам, объединенный актив может быть реализован, но уже на других условиях.

Внешэкономбанк при этом рассчитывает продать объединенный банк на базе «Глобэкса» и Связь-Банка в 2020 году, рассказал Горьков.

«Мы поставили срок — 2020 год, чтобы иметь для себя какой-то лимит», — ответил он на вопрос, когда может состояться продажа объединенного банка.

Объединение будет осуществляться на базе Связь-Банка как более крупного банка с большим количеством розничных клиентов.