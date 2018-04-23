Московский Кредитный банк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новый формат обслуживания — предоставление банковских услуг в рамках «Договора комплексного банковского обслуживания» (ДКБО), говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, клиент получает возможность оперативного доступа к необходимым ему банковским услугам. В рамках ДКБО возможно открытие и обслуживание счетов в рублях и иностранной валюте. Договор будет дополнен различными услугами для корпоративных клиентов, а также будет реализована возможность подключения услуг в системе «Ваш банк онлайн».

Благодаря договору упрощается процедура установления взаимоотношений клиента с банком, договор остается всегда актуальным в случае изменения законодательства РФ, сокращается количество документов за счет подключения услуг по заявлению.