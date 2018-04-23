Курс рубля в ближайшие два-три месяца не восстановится до показателей начала апреля, до введения новых санкций США, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу НТВ, сообщает ТАСС.

«Западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию. Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов — это фундаментальный, это уже серьезный показатель. Поэтому рубль не восстановился окончательно. Мы видим, что процесс идет. Он инерционен, к сожалению, он связан с сохранением санкций. И раз эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям», — сказал Кудрин.

В то же время, по его словам, высокие мировые цены на нефть поддерживают рубль, благодаря чему через короткое время после ослабления, вызванного новыми американскими санкциями, курс стал восстанавливаться.

«Пока цена высокая на нефть, мы можем говорить, что это падение временное. Более фундаментальным показателем является цена на нефть. Поэтому как эти политические страсти стихнут, мы можем говорить о том, что рубль должен вернуться к более своим объективным показателям», — сказал глава ЦСР.

Он отметил, что произошедшее падение рубля было «исключительно слухами или эмоциями наполнено».

Ранее экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин заявил, что объективных причин для снижения курса российской валюты на сегодня нет. «Вашингтон уже озвучил свое намерение повременить с новым пакетом санкций, но, если вдруг ситуация изменится и он будет введен, курс рубля, конечно, упадет. Если нет, да к тому же стоимость «черного золота» продолжит повышаться, рубль может и укрепиться. Лично я не вижу сегодня каких-либо объективных причин, чтобы курс просел», — сказал экономист.