Правительство РФ еще определяется, каким образом изыскать финансовые ресурсы для выполнения поставленных президентом амбициозных задач, заявил бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.



Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил ряд задач перед правительством, в частности по борьбе с бедностью, увеличению расходов на здравоохранение и образование, а также инфраструктуру.

По словам Кудрина, эти изменения требуют больших финансовых ресурсов. «И сегодня еще правительство определяет, как эти ресурсы организовать. Или через налоги, или через изменения бюджетных правил — больше от нефти тратить, или заимствовать на рынках. Сегодня правительство ломает над этим голову», — сказал экс-глава Минфина, передает РИА Новости.

ЦСР в подготовленной им стратегии развития РФ на 2018—2024 годы обозначил уровни, до которых он считает необходимым нарастить расходы бюджета на приоритетные направления: на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1% до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5% до 3% ВВП.

«Сегодня расходы на образование в стране — 3,6% ВВП. Нужно еще поднять до 4,4%. Это еще примерно 750 млрд (рублей в год) надо тратить. Не сразу надо, но поэтапно, открывая новые проекты в образовании, поддержку дошкольного или школьного возраста детей. Это то, что президент назвал равными образовательными возможностями», — рассказал об одном из направлений Кудрин.