Перизат Шайхина возглавила корпоративный блок Росбанка. Занимая должность заместителя председателя правления с 2013 года, Шайхина сменила на этом посту Илью Полякова и будет отвечать за координацию и развитие корпоративного бизнеса банка. Она будет подчиняться непосредственно Полякову.

«Перизат обладает обширным опытом в области управления кредитными рисками и глубоким знанием корпоративных клиентов банка. Она выстроила в Росбанке эффективную систему управления рисками, которая позволила банку удержать качество корпоративного и розничного кредитных портфелей на высоком уровне. Уверен, что Перизат продолжит успешное развитие корпоративного бизнеса Росбанка в соответствии с новой стратегией», — комментирует исполняющий обязанности председателя правления Росбанка Илья Поляков, чьи слова приводятся в релизе кредитной организации.

Перизат Шайхина в период с 1998 по 2000 год отвечала за развитие бизнеса с международными компаниями в ABN Amro (Казахстан, Нидерланды, Россия). В 2000—2003 годах занималась расширением сотрудничества с российскими компаниями в финансовой группе US-Russia Investment Fund. В 2003 году начала работу в департаменте корпоративных рисков BSGV (Банка Сосьете Женераль Восток). В 2007 году возглавила подразделение рисков, курировала кредитные, операционные, рыночные риски и комплаенс. Вскоре после объединения Росбанка с BSGV (в 2011 году) Шайхина стала директором по рискам группы Societe Generale в России и заместителем председателя правления в начале 2013 года. 1 февраля 2018 года она присоединилась к корпоративному блоку в качестве директора по корпоративному бизнесу.



Шайхина с отличием окончила Карагандинский государственный университет. Имеет степень MBA в области общего менеджмента и финансов бизнес-школы E.L.Cox, Southern Methodist University в Далласе (Техас, США).