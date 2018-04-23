Глава подразделения финансовой компании Circle по внебиржевой торговле Circle Trade Джереми Аллер сообщил, что с начала года компания удвоила минимальный размер объемов криптоторгов — с 250 тысяч долларов до 500 тысяч долларом. При этом тенденция продолжает сохраняться, а средний объем торгов дошел до 1 млн долларов.

Вместе с тем, сообщает Anycoin , поддерживаемая Goldman Sachs компания также проводит операции на суммы свыше 100 млн долларов при обороте в 2 млрд доларов в месяц. По мнению некоторых аналитиков, это связано с тем, что крупные криптоинвесторы на данный момент предпочитают проводить свои операции на внебиржевых площадках.