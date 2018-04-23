Эмиссия карт «Совесть» на текущий момент приближается к 1 млн штук. За два года ее планируется увеличить в четыре раза. Об этом Банки.ру рассказал лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«(По эмиссии) приближаемся к миллиону. Месячный объем заявок на карты превысил 500 тысяч штук. План — выдать свыше четырех миллионов карт к 2020 году, из них не менее половины будут активными — выполняется», — заявил Ряженов-Симс.

Он также добавил, что процент одобрения «Совести» различается в зависимости от канала выдачи.

«В онлайне он в целом похож на поведение банков при выдаче кредитных карт (по данным БКИ «Эквифакс», в 2017 году не менее 72,7% заявок на получение кредиток остались без одобрения). При выдаче карт в партнерских магазинах уровень одобрения выше, так как здесь другой поток заемщиков, ориентированных на целевые покупки. Здесь мы больше похожи на модель одобрения займов в торговых точках (по данным БКИ «Эквифакс», в 2017 году показатель одобрения по потребкредитам находился на уровне 35—40%)», — рассказал лидер проекта «Совесть».

Чаще всего одобренный кредитный лимит «Совести» составляет порядка 70 тыс. рублей в Москве и 50 тыс. рублей — в регионах. По словам Ряженова-Симса, эта цифра сопоставима со средним лимитом по кредитным картам.

«Совесть» стала первой картой рассрочки, появившейся на российском рынке. Российскому потребителю она была представлена осенью 2016 года. Эмитентом карт «Совесть» выступает Киви Банк.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru