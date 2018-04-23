Компания отменила неверифицированные аккаунты и изменила комиссии за переводы из Америки, сообщается на официальном сайте платежной системы. Новое пользовательское соглашение вступает в силу с 25 мая.

Теперь комиссия будет взиматься в виде минимальной платы от 3 до 5 долларов США.

PayPal отменяет различные сборы за пересылку денег друзьям или членам семьи, у которых есть аккаунт за пределами США, и представляет новый фиксированный сбор от 2,99 долларов до 4,99 долларов за транзакцию, в зависимости от страны, где находится получатель.

Фиксированная плата cделает транзакции PayPal более дорогими по сравнению, например, с транзакциями биткоина, и может отпугнуть клиентов от платформы, у которой и без этого не самая хорошая репутация из-за высоких комиссий. Криптовалютные активисты встретили эту новость с радостью. Они считают, что их ряды должны сейчас пополниться, потому что использование криптовалют для международных переводов гораздо дешевле и быстрее. Для них плата в три доллара за транзакцию выглядит невероятно большой по сравнению с криптовалютами, особенно Tether или Ripple, где комиссии исчисляются центами.