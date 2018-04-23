Центробанк Ирана сообщил о запрете банкам на использование биткоина и другой цифровой валюты.

«Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского ЦБ.

Решение было принято в конце 2017 года, однако распоряжение было опубликовано накануне вечером и связано с тем, что криптовалюта может быть использована для отмывания денег и финансового обеспечения терроризма.