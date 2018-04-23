Первый маркетплейс в сфере такси Guru.Taxi привлек инвестиции от QIWI Venture в сумме порядка 300 тыс. долларов в обмен на миноритарную долю в проекте. Об этом в понедельник сообщили в QIWI.

Как поясняется в релизе, начавший работу в столице сервис Guru.Taxi призван структурировать рынок таксомоторных перевозок и решить проблему поиска таксопарками квалифицированных водителей, а самим водителям предоставить возможность выбора лучших предложений по аренде транспортных средств и условиям работы. «Уже на этапе запуска сервис привлек порядка 300 тыс. долларов посевных инвестиций от QIWI Venture, корпоративного венчурного направления группы QIWI, задача которого состоит в поиске и развитии инновационных проектов. В качестве эксперта и консультанта проекта будет выступать Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)», — указано в сообщении.

При регистрации в сервисе водитель заполняет анкету, где указывает информацию о наличии российских водительских прав, рейтингах в системах агрегаторов и историю предыдущих заказов. Система выстроена таким образом, что высокие рейтинг и активность водителей будут способствовать получению льготных условий при аренде транспортного средства и устройстве в парк. Тем, кто только начинает работу в этой сфере, сервис поможет сориентироваться среди множества предложений, выбрать наиболее подходящие варианты, а также выступит в качестве информационной площадки с советами и рекомендациями, содержащей обзор последних новостей рынка, интервью с представителями отрасли и последние изменения и нововведения в работе каждого из агрегаторов такси. Среди критериев при подборе автомобилей будут учитываться как условия сотрудничества и стоимости аренды, марка и модель автомобиля, так и график аренды, комиссия таксопарка, дополнительные бонусы в виде топливных карт, моек и т. д. Через «Личный кабинет» водитель отправляет заявку, после чего таксопарк может просмотреть его профиль и связаться с ним для дальнейших действий.

Еще до официального старта в веб-версии сервиса самостоятельно зарегистрировались свыше 1,5 тыс. водителей и 250 автопарков, а само мобильное приложение Guru.Taxi с сегодняшнего дня доступно в Google Play.

Основателем и генеральным директором Guru.Taxi стал Александр Мерзликин, бывший операционный директор Gett, в течение последних четырех лет отвечавший за работу транспортного департамента, а после — за региональную экспансию сервиса и запуск в новых городах.



«Таксомоторный бизнес является одним из самых перспективных и интересных с точки зрения синергии с основной платежной деятельностью QIWI. Для нас выход в этот сегмент — это и возможность предложить новые продукты для текущих пользователей группы QIWI, и способ привлечь новых клиентов в нашу экосистему», — комментирует директор QIWI Venture Ольга Туржанская.