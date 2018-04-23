Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне слабого подъема в 0,25% фьючерсов на мировые фондовые индексы. Иностранная ликвидность продолжает поступать на фондовый и долговой рынки РФ из-за существенной недооцененности российского рынка относительно других развивающихся рынков. Так, по итогам недели кривая доходности ОФЗ снизилась на 13-20 б.п. до 6,74% на коротком, до 6,93-7,04% на среднем, до 7,27-7,35% дальнем отрезках. Фондовые индексы выросли на 2,2-3,6% до 2232 пунктов по индексу МосБиржи и до 1144 пунктов по РТС. Плюс в ходе сессии МВФ прошла встреча Министра финансов РФ с коллегой из США и иностранными инвесторами, на которой последние интересовались финансовой и бюджетной политикой РФ в условиях новых санкций. При этом, министр отметил, что само содержание санкций не обсуждалось в силу их вторичной значимости для инвесторов. Кроме того, власти ведущих стран ЕС озабочены влиянием антироссийских санкций на национальные экономики, и в частности, Франция уже призывает Германию, Италию, Великобританию добиться от США смягчения санкций. Такой ход событий играет в пользу российского рынка.

Для рубля неделя будет волатильной. В среду пройдут основные налоговые платежи: НДПИ, НДС, акцизы, а в субботу налог на прибыль, что создаст спрос на рубль в течение недели. Однако до 8 мая ЦБ купит для Минфина валюты в объеме 111-163 млрд руб., это удержит рубль от укрепления. Кроме того, ЦБ РФ, скорей всего, откажется от снижения ключевой ставки 27 апреля, ссылаясь на возросшие внешние риски, что поможет избежать фундаментального ослабления рубля. Также отметим, что избранная власть США исполняет свои предвыборные обещания и следующей целью для нее будет рынок нефти. Высокие цены на нефть приводят к росту стоимости внутреннего продукта США, что на данный момент не нужно администрации Белого дома. Поэтому после призывов стран-участниц сделки ОПЕК «плюс» продлить соглашение по сокращению добычи на 2019 год в силу его эффективности, Президент США отреагировал сообщением о недопустимости высоких цен на сырье. Таким образом, после торговых и валютных войн США с Китаем, Канадой, Японией, Южной Кореей и пр. странами внимание Белого дома будет сконцентрировано на рынке нефти и желании снизить цены. На этом фоне возрастет вероятность выставления претензий США к Ирану и его ядерной сделке, что в конечном итоге приведет к очередному военному конфликту на Ближнем Востоке.