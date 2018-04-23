Управление денежного обращения Макао выпустило предупреждение о возможных «мошеннических и криминальных активностях», связанных с криптовалютами, которые с легальной точки зрения не являются законным платежным средством.

Такое сообщение появилось на фоне скандала с криптопроектом Dragon Coin, инвесторам которого предлагали тур в Макао для посещения казино, напоминает Anycoin . При этом проект поддержал местный гангстер Ван Куокой, отбывший в тюрьме более 10 лет за ряд преступлений. До скандала с утечкой данных пользователей Facebook продвижением Dragon Coin некоторое время также занималась компания Cambridge Analytica.