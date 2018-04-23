Объективных причин для снижения курса российской валюты на сегодня нет, такое мнение в интервью журналу «Огонек» высказал экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин. По его словам, на цифры в обменниках будут влиять два фактора: цены на нефть и внешнеполитическая ситуация.



«Вашингтон уже озвучил свое намерение повременить с новым пакетом санкций, но, если вдруг ситуация изменится и он будет введен, курс рубля, конечно, упадет. Если нет, да к тому же стоимость «черного золота» продолжит повышаться, рубль может и укрепиться. Лично я не вижу сегодня каких-либо объективных причин, чтобы курс просел», — сказал экономист.

Он также прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая и России о девальвации своих валют в ущерб доллару.

«Сейчас та самая ситуация, когда курс рубля диктует рынок. Насколько я знаю, никаких интервенций ни Минфин, ни Центробанк себе не позволяют вот уже долгое время. Так что лично у меня нет причин утверждать, что российская власть делает что-то в пользу укрепления или ослабления курса рубля», — говорит Дубинин.

Он также напомнил, что курс рубля на 2018—2019 годы прогнозировался примерно на уровне 65 рублей за доллар. «Мы никуда не ушли от тех трендов, на основе которых делались такие прогнозы, так что вывод один: в диапазоне до 65 рублей за доллар все в пределах нормы. Скорее, рубль сегодня куда более укреплен, чем рассчитывали», — резюмировал экс-глава Банка России.