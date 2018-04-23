Павел Дуров, основатель Telegram, обратился к пользователям мессенджера со своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» и пояснил, что свободный Интернет и оконечное шифрование – неотъемлемые части будущего России. При этом, отмена права на конфиденциальность – лекарство, которое опаснее самой болезни. Таким образом, он предложил сообщать ему инсайдерскую информацию о причинах, планах и методах блокировки.

«Как только некая служба получает возможность бесконтрольно мониторить личную переписку граждан, очень скоро этот доступ оказывается в руках у третьих сторон – взяткодателей, хакеров, агентов других государств. В результате требование предоставить универсальные пути обхода шифрования через выдачу «ключей» снижает информационную безопасность как элит, так и общества в целом.

P. S. Если у Вас есть инсайды о причинах, планах и методах блокировки, сообщайте нам по адресу arequest2@gmail.com», - сообщил Павел Дуров.

Также Дуров поблагодарил россиян за участие в акции в поддержку свободного Интернета и сообщил, что следующая акция состоится 29 апреля в 19:00 по местному времени.

«Огромное спасибо жителям десятков городов России за поддержку свободного интернета. Видеоролики с прошедшей акции предлагаю выкладывать под хэштегом #sundaypaperplane во всех соцсетях», - предложил он и продемонстрировал пример такого ролика.