Площадка форума объединила представителей страхового рынка, экспертов со стороны регулятора и IT-компаний, которые обсудили перспективы развития цифровых технологий в отрасли.

В пленарном заседании «Цифровая экономика и цифровое страхование – раздвигая горизонты» выступил Александр Генцис, член совета директоров «Диасофт». Он отошел от классического формата презентации и в своей речи представил экспертное видение ситуации на современном финансовом рынке: «По своей зрелости, уровню автоматизации, готовности управлять бизнесом с помощью передовых технологических решений финансовый сектор сегодня впереди всех отраслей. Задумываясь о причинах, я понял, что в этом большая заслуга мегарегулятора. С одной стороны, он создает много сложностей участникам рынка и заставляет их двигаться по его законам, но, в то же время, он делает уникальную вещь – устанавливая жесткие требования к качеству и срокам предоставления отчетности, он вынуждает компании реализовывать IT-проекты и повышать уровень автоматизации, чтобы эти требования выполнить. Другого выбора у них нет – отчетность сдают все финансовые компании. Таким образом, происходит масштабное вызревание рынка с точки зрения IT. Переход на XBRL в этом контексте можно рассматривать как дополнительный бонус для страховых компаний. Если подходить к проекту с учетом построения правильной архитектуры и в партнерстве с проверенными поставщиками, можно не только исполнить требования Банка России, но и получить ценную аналитическую информацию о своем собственном бизнесе для принятия грамотных управленческих решений».

Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Решения BI и Отчетность» компании «Диасофт», руководитель продукта XBRL Engine, представил доклад «Как не разбиться об айсберг XBRL?» в секционном заседании «Передовой бэк-офис – крепкий тыл для наступления на будущее». Эксперт рассказал о подходе «Диасофт» к реализации проектов по отчетности, в частности по направлению XBRL: «Компания «Диасофт» много лет занимается автоматизацией учетных систем и систем для построения отчетности. Компоненты, из которых состоят наши решения, легко интегрируются с разными продуктами других производителей. Мы предоставляем заказчикам возможность выбирать лучшие, по их мнению, решения и не зависеть от одного разработчика. Понимая, как своевременно и быстро собирать корректную отчетность для Банка России, мы создали продукт XBRL Engine , который освобождает заказчиков от большинства вопросов, связанных с переходом на новый формат. По факту трудоемкость и сам процесс подготовки отчетности для них не изменился, так как все сложности мы взяли на себя. Наш продукт может быть развернут буквально за 2 дня за счет легкой интеграции с существующими системами заказчиками, в дополнение он получает такие выгоды, как обогащение и контроль данных. По итогам первых месяцев сдачи отчетности в новом формате можем констатировать, что такой подход оправдывает себя: все наши заказчики успешно сдают отчетность, и сейчас мы совместно активно готовимся к сдаче самого большого на данный момент блока отчетности по итогам первого квартала».

Напомним, что в апреле компания «Диасофт» объявила об успешной сдаче отчетности своего заказчика, НПФ «Первый промышленный альянс», а также сообщила о начале своей работы в составе юрисдикции XBRL в России в статусе привилегированного участника.

Источник: Компания «Диасофт»