23 апреля завершился Всероссийский финансовый зачет, который прошли около 300 тыс. человек из России, Англии, Франции, Бельгии и Сербии, сообщает пресс-служба российского регулятора.

Совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), Банка России и Открытой школы (Конструктор образовательных ресурсов) стартовал 10 апреля в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которую проводит Министерство финансов РФ. Зачет дал возможность всем желающим проверить свою финансовую грамотность в онлайн-режиме.



По предварительным данным, 61% участников сдали зачет успешно и получили персональный сертификат. При этом в случае неверных ответов, а также по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста, участникам были предложены ссылки на материалы по проблемным темам, ознакомившись с которыми они могли попробовать сдать зачет повторно.

«Мы предложили участникам зачета проверить свои знания в тех финансовых сферах, с которыми они сталкиваются в реальной жизни, — это кредиты и депозиты, страхование и пенсионные накопления. И очень важно, что люди смогли сразу получить онлайн-консультацию по сложным для них темам, разобраться и лучше понять, как работают те или иные финансовые услуги и инструменты, а значит, они станут более уверенными потребителями, способными и защитить свои права, и использовать возможности финансового рынка себе во благо», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Организаторы планируют провести следующий финансовый зачет в октябре в рамках Всероссийской недели сбережений. Нововведением нового тестирования станет разбивка вопросов по возрастным категориям участников.

«Это первый проект по повышению финансовой грамотности населения, который мы реализовали совместно с Банком России. И он сразу приобрел довольно масштабный характер – привлек внимание сотен тысяч человек из России и зарубежных стран. Такое внимание к теме финансовой грамотности дает нам все основания полагать, что работу в этой области необходимо продолжать», – сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.