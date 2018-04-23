Специальная «Зарплатная карта привилегий» предоставляет держателям широкий спектр возможностей, включая снятие наличных в любых банкоматах без комиссии, увеличение дохода за счет начисления процентов на остаток по счету карты и кэшбэка.



«Зарплатная карта привилегий» международных платежных систем Visa и Mastercard выпускается в премиальных категориях Gold, Platinum, World Elite, Infinite. Категория карты зависит от суммы ежемесячных зачислений на счет клиента. Карты НПС «Мир» выпускаются только в «классической» категории, однако наполнение пакета услуг по ним также зависит от объема поступлений на счет.



На остаток по картам ежемесячно начисляются проценты в размере до 6% годовых. Кроме того, «Зарплатная карта привилегий» позволяет держателям возвращать до 5% от суммы покупок в категориях «Спортивные товары», «Аптеки», «Кафе и рестораны», и 1% — от суммы остальных покупок.



Снятие наличных в банкоматах сторонних кредитных организаций без комиссии — до 50 000 рублей в месяц по карте Gold, до 100 000 рублей в месяц — по карте Platinum и до 150 000 рублей в месяц — по картам World Elite, Infinite. Обслуживание карты — бесплатно.



Также держатели «Зарплатной карты привилегий» могут воспользоваться удобным Интернет-банком и Мобильным приложением для осуществления переводов и платежей, открытия вкладов с повышенными процентными ставками и накопительного счета с доходностью до 6% годовых.