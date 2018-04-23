Банк «Возрождение» запустил первую электронную банковскую гарантию – новый продукт с эксклюзивными условиями на рынке. Заявка клиента рассматривается в течение дня в режиме онлайн. При этом гарантию клиенты могут получить в день обращения, не выходя из офиса и предъявив минимальный пакет документов.

«Электронный документооборот значительно упрощает для участников госзаказа процедуру получения банковской гарантии, новый форматкоторой не требует открытия счета, визита в банк и бумажных документов, – отметил заместитель председателя правления банка «Возрождение» Евгений Павлов. – Банк предоставляет гарантии на участие в тендере, гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса на срок до 5 лет по ставке от 2,5% годовых».