Банк «Восточный» создает собственную управляющую компанию (УК), работающую с паевыми инвестиционными фондами (ПИФы), пишет «Коммерсант».



ЦБ 20 апреля выдал лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами УК «Восточный капитал». Ее возглавила Елена Касьянова, в 2005–2011 годах возглавлявшая УК Банка Москвы (активы под управлением по итогам 2009 года превышали 20 млрд рублей) и в 2011–2015 годах УК «Русский Стандарт» (по итогам 2015 года активы под управлением превышали 5 млрд рублей).

По словам Касьяновой, решение о создании УК было принято в рамках стратегии по трансформации «Восточного» в универсальный банк. «Ставки по депозитам в банках снижаются, и многие банки через дочерние управляющие компании или инвестиционные подразделения предлагают клиентам инвестиционные продукты для диверсификации и повышения доходности вложений», — отмечает она. «Восточный капитал» будет делать упор на частных инвесторов, прежде всего из клиентов банка.

Текущая конъюнктура рынка коллективных инвестиций способствует развитию этого направления. По оценке издания, всего за 2017 год частные инвесторы вложили в открытые паевые фонды 73,2 млрд рублей, а за I квартал 2018 года — свыше 35 млрд рублей. Причем в лидерах привлечения были управляющие компании с широкой агентской сетью материнских банков.

Однако, по оценке участников рынка, даже при работе с материнским банком для обеспечения продаж потребуются большие усилия. Для выхода на рентабельность компания должна привлечь свыше 10 млрд рублей, на что потребуется не один год, считают эксперты.