Банк «Уралсиб» совместно с разработчиком систем управления торговлей ЕКАМ предлагают предпринимателям комплексное решение под требования 54-ФЗ в рассрочку, которое подходит компаниям, работающим в сфере розничной торговли, услуг, общественного питания, интернет-магазинам и ряду других видов бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

Решение представляет собой пакеты, включающие в себя оборудование. В зависимости от потребностей, собственники бизнеса могут выбрать пакет целиком либо воспользоваться частью услуг. По умолчанию в каждый пакет входит настройка и обслуживание оборудования с выездом квалифицированного специалиста компании ЕКАМ в случае необходимости.

В зависимости от специфики, предприниматели могут выбрать один из четырех пакетов: «Эконом», «Стационарный», «Курьер» и «Интернет-магазин». Доставка пакетов по всей территории России осуществляется в течение 5 дней.