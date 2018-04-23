Банк «Русский Стандарт» запускает продукт «Программа доверия», который позволяет должнику реабилитировать кредитную историю за счет пошагового восстановления платежеспособности в рамках реструктуризации. Об этом сообщили в банке, указав, что такой продукт он предложил первым на рынке.

Банк предлагает новый продукт на льготных условиях своим клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Как поясняется, это накопительная кредитная линия, которая может быть предоставлена только тем клиентам, которые доказали свою надежность и хорошую платежную дисциплину в рамках реструктуризации.

«Программа доверия» предусматривает финансовое оздоровление и «перезапуск» кредитной истории клиента поэтапно. Кредит доверия со стороны банка увеличивается с каждой выплатой по реструктуризации. Восстановление репутации добросовестного заемщика и реабилитация кредитной истории возможны только после полного погашения реструктурированной задолженности.

По итогам накопления кредитного лимита в рамках выплат по реструктуризации клиенты банка в рамках «Программы доверия» смогут совершать покупки во всех торговых точках, где принимаются к оплате банковские карты.



«Программа доверия» доступна в любом отделении «Русского Стандарта» только при наличии специального предложения от банка.