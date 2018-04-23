Азиатско-Тихоокеанский банк поддержал инициативу Дальневосточного федерального университета по участию в работе Московского международного салона образования, который прошел в Москве с 18 по 21 апреля 2018 года на площадке 75-го павильона ВДНХ.

Московский международный салон образования (ММСО) – крупнейшее мероприятие в сфере образования России: открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. К участию в работе ММСО приглашены более 1000 экспертов и 400 экспонентов, всего в рамках ММСО-2018 пройдет около 1000 мероприятий.

Финансовая поддержка ДВФУ была оказана банком в рамках специальной программы по поддержке и развитию Дальневосточного региона. Так, с 2016 года Азиатско-Тихоокеанский банк выступает негосударственным участником Фонда целевого капитала Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). АТБ был первым банком, который направил в эндаумент ДВФУ пожертвования в размере 35 млн рублей на формирование целевого капитала. С тех пор сотрудничество АТБ с одним из крупнейших ВУЗов страны продолжает активно развиваться. На протяжении этих лет АТБ вкладывает мощные ресурсы в социальное развитие Дальневосточного региона: на поддержку образования, фундаментальной и прикладной науки, создание рабочих мест и др.