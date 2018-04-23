Агентство по страхованию вкладов 23 апреля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Единственный» Никиты Шестакова, Павла Сычева, Натальи Велицкой, Ирины Абрамовой и Анатолия Иванова к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с них в пользу банка более чем 1,155 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Столичный КБ «Единственный» лишился лицензии 24 апреля 2015-го и был признан банкротом в июле того же года, АСВ было назначено конкурсным управляющим.

В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва его лицензии контролирующими лицами были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения. «Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 44 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц», — указывают в АСВ.



Уточним, что Никита Шестаков был председателем правления банка, Павел Сычев и Ирина Абрамова входили в правление. Анатолий Иванов был членом совета директоров.