Банк России с 21 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,3222 рубля, что выше предыдущего дня на 46,39 копейки. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,6532 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 24,98 копейки.

«Если на открытии Московской биржи в паре доллар/рубль не устоит поддержка на уровне 61,15 рубля, то рубль укрепится к доллару до 60,75 рубля. Если курс доллара на открытии дойдет до значения 61,15 рубля и отскочит от него вверх, то в этом случае к закрытию дня по нему ожидаю повышения котировок до 62 рубля. Здесь нужно следить за общим настроением игроков на нефтяном рынке», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По его словам, курс евро на открытии рискует обновить уровень 75,00 рубля. (минимум 19 апреля 2018 года). Если с открытия торгов европейской сессии пара евро/доллар перейдет к росту после пятничного падения, то тогда снижение пары евро/рубль будет ограничено областью 74,90-75,00 рубля. В этом случае закрытие дня по курсу евро стоит ожидать в районе 75,60 рубля.

Как прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи ожидается укрепление российской валюты в начале торгов.

«Возвращение нефти марки Brent в район 74 долларов и пик налоговых выплат, который приходится на эту неделю, будут способствовать спросу на рублевую ликвидность. В результате уже в начале дня доллар может отступить в район 61,2-61,3 рубля, после чего негативная динамика продолжится. В дальнейшем поводом к продажам в американской валюте выступит попытка «быков» на рынке энергоносителей обновить многолетние максимумы. В этом случае к концу основной сессии доллар может отступить ниже 61 рубля, что откроет ему дорогу в район 57-59 рублей», - сообщает эксперт.

«В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 60,88-61,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,8-76,13 рубля», - комментирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, поддерживаемый налоговым периодом и словесными инвенциями министра финансов РФ Антона Силуанова об устойчивости финансовой системы страны и потенциале рубля, российская валюта попытается пробить отметку 61 руб за доллар и закрепиться ниже. Однако уход рубля ниже уровня 60 руб за доллар в ближайшие дни видится маловероятным.