Альфа-Банк предоставил дочерней структуре Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомный энергопромышленный комплекс» - два кредита совокупным объемом 375 млн долларов на внутрикорпоративные цели. Объем первого займа составил 225 млн долларов на 5 лет, второго – 150 млн долларов на 4 года.

«Альфа-Банк поддерживает партнерские отношения с Госкорпорацией «Росатом», начиная с 1997 года. На протяжении последних пяти лет мы являемся опорным банком для сектора атомной генерации», - подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.