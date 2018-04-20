Тема санкций стала ключевой для России на ежегодной весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая прошла с 17 по 22 апреля в Вашингтоне. Россия поставила вопрос о влиянии санкций на мировую экономику на встрече министров финансов G20 и осудила их использование, приравняв санкции к протекционизму.



Введенные Западом ограничения также стали темой обсуждения на двусторонней встречи министра финансов России Антона Силуанова с американским коллегой Стивеном Мнучиным. Эта встреча стала первой для глав финансовых ведомств двух стран с 2014 года.

Глава Минфина РФ в своем выступлении на встрече министров финансов G20 осудил применение экономических санкций в отношении России и целого ряда других стран, приравняв их к протекционизму. «Политику заменяют введением санкционных режимов, что, на наш взгляд, противоречит принципам «двадцатки», — заявил Силуанов журналистам.



Министр напомнил, что санкции негативно сказываются не только на России. Ограничения в отношении «Русала» в первую очередь ударили по Европе и позитивно отразились на акциях компаний США, которые производят алюминий, отметил Силуанов. Это, на его взгляд, демонстрирует тот факт, что санкции используется некоторыми странами в качестве протекционистской меры.

Российский министр сообщил, что многие его коллеги из «Большой двадцатки» в ходе заседания G20 и МВФ высказывались за отказ от протекционизма. Оценки министров были более жесткими, чем на предыдущих собраниях G20, сказал глава российского Минфина.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году США и Евросоюзом (а также некоторыми другими странами, включая Японию) из-за присоединения Крыма и событий на востоке Украины. Позже санкции неоднократно расширялись.

Власти США 6 апреля 2018 года объявили о введении новых санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.