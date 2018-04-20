Британские спецслужбы не смогут обеспечить «абсолютную защиту» страны от предполагаемых кибератак, сообщила газета Telegraph со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина.



Как заявил Мартин, Великобритания точно столкнется с кибератаками со стороны России, неизвестным остается только то, когда это случится. По его словам, внимание ведомства сейчас сосредоточено на обеспечении устойчивости к кибератакам таких систем, как энергетические системы, водоснабжение, Интернет, транспортная сеть и служба здравоохранения.

«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни», — заявил Мартин.

По данным газеты, NCSC уже направило правительству Великобритании письмо, содержащее список неотложных действий, которые департаменты и должностные лица должны предпринять для защиты от кибератаки.