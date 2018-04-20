Глава Минфина Украины Александр Данилюк сообщил о планируемом транше от Международного валютного фонда (МВФ) на 1,9 млрд долларов, пишут «Известия» .



По словам Данилюка, деньги поступят в резерв Нацбанка страны. Это означает, что на цели бюджета их расходовать не будут.

Министр сообщил, что поступление денег ожидается в мае-июне.

Ранее в апреле сообщалось, что МВФ в текущем году более чем вдвое сократит денежные транши Украине. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что МВФ требует от Киева повысить внутренние цены на природный газ на 35%. По его словам, если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, «народ поднимется и сметет власть».