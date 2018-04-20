Telegram обратился к пользователям мессенджера и призвал их в 19:00 выпустить из окон бумажные самолетики. Таким образом мессенджер предлагает поддержать свободу Интернета , отмечается в сообщении.



«Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный Интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении мессенджера.

Напомним, Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.



Роскомнадзор, пытаясь заблокировать Telegram, внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.