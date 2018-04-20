Санкции США в отношении председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга привели к заморозке ряда активов группы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По их словам, стоимость замороженных активов составляет не менее 1,5 млрд долларов.



В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются «Реновой», отмечают источники агентства. Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения «Реновы», однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Европейские банки, в частности швейцарские, «чрезмерно осторожны», — утверждает источник агентства. По его мнению, «вторичные санкции носят трансграничный характер» и могут оказать влияние на позицию стран, которые не намерены «копировать» введенные США ограничительные меры.