Общая стоимость замороженных активов составляет не менее 1,5 млрд долларов.
Санкции США в отношении председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга привели к заморозке ряда активов группы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По их словам, стоимость замороженных активов составляет не менее 1,5 млрд долларов.
В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются «Реновой», отмечают источники агентства. Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения «Реновы», однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.
Европейские банки, в частности швейцарские, «чрезмерно осторожны», — утверждает источник агентства. По его мнению, «вторичные санкции носят трансграничный характер» и могут оказать влияние на позицию стран, которые не намерены «копировать» введенные США ограничительные меры.Напомним, Виктор Вексельберг вошел в обновленный список россиян, в отношении которых действуют американские санкции. Минфин США расширил российский санкционный список 6 апреля этого года, пояснив, что санкции вводятся в связи с ситуацией на Украине, в Сирии, а также «попыткой подорвать западную демократию и враждебной киберактивностью». В обновленный санкционный список была включена и сама «Ренова».
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