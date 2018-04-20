Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ), поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики, которые могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.



Для Москвы это означает, что ее доля в капитале ВБ и, соответственно, количество голосов в совете директоров может сократиться. В то же время, как подчеркнул Сторчак, из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость. Высока вероятность, что через несколько лет группа снова будет просить средства у акционеров.

«Логика основного акционера (США. — Прим. ред.) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс», — сказал Сторчак. Вместе с тем замминистра напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а ВБ, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.

«Он же должен каким-то образом по крайней мере себя содержать, плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе», — подчеркнул он.

Кроме того, замминистра напомнил, что Всемирный банк отказался от финансирования проектов в России. «В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» — спрашивает Сторчак.

В субботу глава Всемирного банка Джим Ен Ким, подводя итоги ежегодного собрания акционеров, заявил, что на встрече приняли исторические решения, которые позволят организации за несколько лет мобилизовать дополнительные ресурсы для своих программ. Планируется, что страны-акционеры до 2025 года перечислят группе Всемирного банка 13 млрд долларов, которые распределят между входящими организациями ВБ.