Компания Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в воскресенье в Twitter.



Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 22 апреля 2018 г.

В сообщении службы указано, что Google не удовлетворила требования Роскомнадзора, и, нарушая вердикт суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на российской территории.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — указывает ведомство.