Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram.
Компания Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в воскресенье в Twitter.
Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.
— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 22 апреля 2018 г.
В сообщении службы указано, что Google не удовлетворила требования Роскомнадзора, и, нарушая вердикт суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на российской территории.
«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — указывает ведомство.
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