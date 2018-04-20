Основатель мессенджера. Telergam обратился к пользователям со своей страницы «ВКонтакте» с призывом провести акцию в поддержку свободного интернета.

Для этого он предлагает сегодня в 19.00 запустить бумажные самолетики.

«Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени», - сообщил он.

Также Дуров добавил, что после этого стоит устроить небольшой субботник.

«Спасибо за поддержку. Эта неделя останется в истории», - заключил он.