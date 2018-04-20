Новый банк развития (НБР), созданный странами — участниками БРИКС, может получить свой первый международный рейтинг к годовому собранию банка 28 мая 2018 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).



«Трудно сказать, когда. Если получится, то руководство банка просило, по возможности, решить к годовому собранию 28 мая. Но гарантии такой нет. Может одно из трех агентств (присвоит рейтинг к этому времени. — Прим. ТАСС)», — сообщил Сторчак. По его словам, Россия выступает за то, чтобы не форсировать получение рейтинга искусственно.

По информации замминистра, на полях встречи МВФ и Всемирного банка представители всех стран, входящих в БРИКС, провели встречу с тремя ведущими рейтинговыми агентствами — S&P, Moody's и Fitch, чтобы обсудить присвоение первого рейтинга НБР.

Как сообщалось ранее, Новый банк развития до 2021 года планирует сосредоточить свою операционную деятельность на финансировании проектов в сферах устойчивого развития и инфраструктуры. Согласно стратегии банка на 2017—2021 годы, НБР в 2018 году может одобрить новые проекты на сумму от 4 млрд долларов до 5 млрд.