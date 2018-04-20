Google проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Google.



«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», — сказал он.

Ранее пользователи начали жаловаться на работу Google. Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт Downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок. Ведомство пояснило, что Google на сегодняшний день не удовлетворил требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса работы России.