Власти Великобритании затребовали у ряда интернет -компаний, в том числе Facebook, Twitter, Google и Snapchat, данные о том, как они защищают детей от пагубного влияния информации, пишет в воскресенье газета The Sunday Times .

Интернет-гигантам будет дан месяц на то, чтобы предоставить ответ и в случае, если он не устроит Лондон, британские власти не исключают ужесточения законодательства в их отношении.



Газета цитирует выдержки из письма, которое министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Джереми Хант направил на этих выходных руководству указанных компаний. В нем Хант выразил обеспокоенность тем, насколько просто дети получают доступ в соцсети.

«Я обеспокоен, что ваши компании, судя по всему, довольны той ситуацией, при которой тысячи пользователей нарушают ваши собственные правила относительно минимального возраста пользователей, — указал министр. — Я опасаюсь, что вы коллективным образом закрываете глаза на целое поколение детей, которые ранее положенного времени подвергаются вредным для них побочным эмоциональным эффектам социальных сетей».

Хант назвал эту ситуацию недопустимой и нечестной по отношению к родителям. «Это является морально ошибочным и в высшей степени несправедливым по отношению к родителям, которые несправедливо встают перед выбором, — разрешить ли доступ их детей к платформам, для которых те слишком молоды, или отключить их от социального взаимодействия, в котором участвуют большинство их сверстников. Ставить родителей в такое положение недопустимо и безответственно».