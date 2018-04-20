Акционеры группы Всемирного банка (ВБ) в субботу приняли решение увеличить капитал на 13 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении ВБ.



Из них 7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития, 5,5 млрд — Международной финансовой корпорации. Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», в том числе в районах, которым больше всего необходима помощь.

«Увеличение капитала также дополняется большим набором внутренних мер, включая операционные изменения и реформы по повышению эффективности, меры касательно определения цены кредитов и другие политические шаги по еще большему усилению группы ВБ», — отмечается в сообщении.

Общие финансовые возможности ВБ в годовом выражении, как ожидается, достигнут около 100 млрд долларов в период с 2019 по 2030 финансовые годы.

«Поддержав это историческое соглашение сегодня, наши акционеры ясно продемонстрировали возвращение доверия к глобальному сотрудничеству, и мы высоко ценим эту поддержку со стороны стран-членов», — приводит пресс-служба ВБ слова президента этого финансового института Джима Ен Кима. По его словам, данный пакет капиталов позволит группе ВБ «более оперативно реагировать на риски для глобальной стабильности и безопасности, особенно в бедных странах и нестабильных государствах».