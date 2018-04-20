В Интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора, куда направляется информация о возможных блокировках интернет-ресурсов из-за приостановления работы Telegram, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На различных ресурсах в Интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. При этом используется логотип и стиль оформления Федеральной службы. Информируем, что горячая линия использует только два адреса электронной почты — Hotlinerkn@rkn.gov.ru — основной, Hotlinerkn@yandex.ru — дополнительный», — говорится в релизе.

К пабликам в социальных сетях, каналам в мессенджерах, которые позиционируют себя как горячая линия, Роскомнадзор не имеет никакого отношения, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на горячую линию Роскомнадзора поступило более 20 тыс. обращений по вопросам блокировки мессенджера Telegram. При этом более 90% сообщений — спам. По мнению экспертов, так мстят недовольные блокировкой мессенджера пользователи. Позже Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес горячей линии для проверки информации о возможных блокировках в связи с ограничением доступа к Telegram.