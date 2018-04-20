Правительство России поддержало законопроект о цифровых финансовых активах при условии его доработки ко второму чтению. В частности, Кабмин настаивает на обязательном контроле за операциями по обмену криптовалюты на суммы свыше 600 тыс. рублей и идентификации собственников цифровых финансовых активов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.



«Правительство указывает, что представляется необходимым предусмотреть обязательный контроль за операциями по обмену криптовалюты на валюту Российской Федерации или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Вместе с тем отсутствие механизма установления собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности», — говорится в документе.

Кабмин также предлагает предусмотреть в законопроекте возможность проведения оператором обмена цифровыми финансовыми активами упрощенной идентификации владельцев цифровых кошельков дистанционным способом.



«Правительство считает целесообразным дополнительно урегулировать вопрос, связанный с правом иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в обмен на токены российского эмитента. Подобная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность российских проектов», — заключили в Кабмине.

