Европейские политики начали дипломатическую кампанию для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа ослабить антироссийские санкции из-за опасений, что продолжающееся давление на компании из РФ негативным образом скажется на европейских производителях. Об этом информирует газета Financial Times, сообщает ТАСС .

По данным издания, ведущая роль в этих усилиях принадлежит Парижу, который пытается убедить политиков в Берлине, Лондоне и Риме сообща донести эту мысль до Трампа. При этом газета приводит слова неназванного французского чиновника, который сказал, что санкции, обрушившиеся на российскую копанию «Русал», одного из крупнейших мировых производителей алюминия, может оказать «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов», а также что большому количеству промышленных предприятий в Европе в этой связи будет грозить риск закрытия.

Financial Times отмечает, что пострадать могут предприятия самого широкого спектра — от автомобильных до авиационных. «Это не те предприятия, которые можно за один день заново открыть. Так что нужно решение, причем быстро», — сказал официальный французский источник газеты, добавив, что по этой теме с США идет «конструктивное взаимодействие».

Издание в этой связи замечает, что дипломатические усилия предпринимаются накануне визитов в Вашингтон канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, запланированных на следующую неделю.