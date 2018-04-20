Минфин не планирует создавать специальных инструментов для выкупа ОФЗ с рынка на случай введения санкций США на госдолг России, бумаги тогда должны выкупить банки, заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Нет, Минфин специальный банк (для выкупа ОФЗ на случай санкций. — Прим. ред.) не обсуждает. В любом случае, у нас создан Промсвязьбанк , я думаю, может быть, этот банк имеется в виду. Мы не можем создавать на каждую операцию свой банк. Все-таки это должны делать наши обычные банки, несмотря ни на что», — сказал министр журналистам, комментируя публикации в СМИ о рассмотрении правительством возможности создания специального банка для выкупа госдолга с рынка.

«С другой стороны, мы считаем, что, даже если будут распространены санкции на госдолг, это негативно скажется на иностранных инвесторах, и мы здесь солидарны с министром финансов США (Стивеном. — Прим. ред.) Мнучином, что это негатив не только для России, но и для иностранных инвесторов, которые успешно работают с нашими облигациями, доля их больше 34%», — добавил он.

Силуанов уверен, что если будут введены санкции на новые выпуски долга, то отечественные финансовые институты, банки справятся с теми объемами бумаг, которые предусмотрены Минфином.