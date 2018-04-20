Минфин РФ провел встречи с инвесторами США на полях финансовой G20 в Вашингтоне и констатирует их интерес к вложениям в российскую экономику. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает ТАСС .

«У нас было несколько встреч с американскими инвесторами. Они проявляют по-прежнему к нам интерес», — сказал министр.

Он отметил, что Россия на встрече министров финансов G20 осудила применение экономических санкций и приравняла их к протекционизму. «Мы выступили с осуждением тех ограничительных мер, которые принимаются в отношении России и целого ряда других стран. Политику заменяют введением санкционных режимов, что, на наш взгляд, противоречит принципам «двадцатки», — сказал министр.

Он также отметил, что в ходе своего доклада затронул вопросы тарифных ограничений, протекционизма, вопросы соблюдения принципа экстерриториальности. «Мы должны как профессионалы, с точки зрения экономики, рассмотреть эти вопросы, принять решения. Считаю, что можно и осудить такие действия, так как они противоречат духу решений «двадцатки», которые вырабатывались долгое время», — подчеркнул Силуанов.

По его мнению, экономические санкции также являются элементом протекционизма. «Санкции на «Русал» в первую очередь ударили по Европе и позитивно сказались на акциях компаний США, которые производят алюминий, и негативно по России. Это чисто протекционистская мера», — сказал Силуанов.

По его словам, многие министры финансов «Большой двадцатки» в ходе заседания G20 и МВФ высказывались за прекращение протекционизма. Глава МВФ Кристин Лагард также затронула эту тему в своем выступлении. Оценки министров были более жесткими, чем на предыдущих собраниях G20, сказал глава российского Минфина.