Убытки, которые в результате санкций США понесли российские миллиардеры, не следует компенсировать из государственного бюджета. Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, сообщает ТАСС .

«Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо… компенсировать миллиардерам потерю их стоимости. <...> У бюджета есть свои, другие задачи», — сказал он.

В пятницу на весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство пока также не видит необходимости выделения специальной статьи в бюджете для помощи подсанкционным компаниям, но отметил, что помощь государства будет направлена на поддержку трудовых коллективов, которые в них работают.

Власти США 6 апреля объявили о введении новых санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.