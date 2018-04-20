Правительство России поддержало законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) с учетом его доработок ко второму чтению. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина .



«В законопроекте необходимо установить, что осуществление инвестиций способами, предусмотренными законопроектом, гражданами Российской Федерации, не являющимися квалифицированными инвесторами и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляется при условии, что общая сумма инвестиций одного инвестора, привлекаемых во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 600 тысяч рублей, а общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года, не может превышать одного миллиарда рублей», — отмечается в документе.



В Кабмине также указали, что в доработке нуждается терминология, используемая в законопроекте, в частности, такие понятия, как «краудфандинг», «инвестиционный проект», «рэнкинг» и пр. Кроме того, правительство призвало исключить ограничение на «ведение учета денежных средств каждого инвестора и привлекающих инвестиции лиц в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования».