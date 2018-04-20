Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США опубликовало две заявки, поданые к рассмотрению американской торговой сетью Walmart, в которых описано применение технологии блокчейн для хранения платежных данных и их защиты от несанкционированного доступа.

Одно из решений предлагает вендорную платежную систему, что предполагает создание сети, которая может автоматически проводить трансакции от имени клиента по переводу средств различным поставщикам услуг. При этом пользователи могут просматривать историю своих операций, но она закрыта для третьих лиц, сообщает Anycoin .

Второе решение описывает систему цифровой торговли с применением технологии блокчейн для шифрования платежных данных.

Напомним, что ранее Walmart подал патентную заявку с описанием «умной» системы отслеживания доставки товаров с использованием «смарт-упаковки», записывающей на блокчейн данные о содержимом пакета, а также другую информацию, включая место нахождения груза, условия окружающей среды и т. п.