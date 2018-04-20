Верховный суд (ВС) РФ в пятницу обязал Санкт-Петербургский городской суд рассмотреть жалобу на блокировку сайта о криптовалютах bitcoininfo.ru, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Верховный суд (ВС) РФ в пятницу обязал Санкт-Петербургский городской суд рассмотреть жалобу на блокировку сайта о криптовалютах bitcoininfo.ru, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Летом 2016 года Выборгский суд Санкт-Петербурга удовлетворил заявление прокуратуры и заблокировал сайт. Районный суд посчитал, что размещенная на сайте информация об электронной валюте биткоин, представляющей собой «виртуальное средство платежа и накопления», нарушает положения закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Решение было обжаловано в городской суд, в апелляции указывалось, что к процессу не привлекли владельца bitcoininfo.ru. Однако Санкт-Петербургский городской суд не стал рассматривать жалобу.

ВС РФ счел такое положение незаконным и направил дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.