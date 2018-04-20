Власти Крыма открыты для диалога с представителями бизнеса и готовы работать с обращениями предпринимателей в вопросах снятия административных барьеров, сообщил в пятницу Сергей Аксенов в ходе выездного заседания рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре РФ в рамках ЯМЭФ.

По словам Аксенова, существуют административные барьеры, бюрократия, но глобальных проблем нет с точки зрения правоохранительной системы, контролирующих органов, сообщает ТАСС .

«Да, мы признаем, не все работает как должно, мы в процессе находимся, совместно обсуждаем проблематику, готовы принимать соответствующие решения. <…> Для бизнеса мы открыты, главное, обратная связь», - сказал он и добавил, что материалы по встречам с предпринимателями власти региона регулярно получают от общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России».