Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Татарстан признала необоснованным свое же решение по первой инстанции о продлении срока домашнего ареста Хайдару Халиулллину. В результате бывший руководитель бизнес-ассоциации Татарстана был освобожден, сообщает местное издание «Реальное время» .

Основанием для освобождения стала процессуальная ошибка следствия, на которую указали адвокаты обвиняемого. Поскольку с учетом последнего продления меры пресечения срок ареста Халиуллина составил более года, обращаться в суд с ходатайством должны были не следователи главного следственного управления МВД Татарстана, а их начальство из федерального центра.

Халиуллин, его супруга и еще два десятка фигурантов обвиняются в хищениях и попытках хищения бюджетных средств по программе «Лизинг-грант» на общую сумму около 40 млн рублей, а также в легализации похищенного.



Вину экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана не признает. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд.

