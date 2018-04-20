Южнокорейские власти подозревают двух местных жителей в создании биткоин-пирамиды, собравшей 20 млрд вон (20 млн долларов). 19 апреля окружной суд города Инчхон наложил на двух организаторов пирамиды штрафы на суммы, эквивалентные 15 и 8 млн долларов.

Как сообщает ForkLog со ссылкой на местные СМИ, эта многоуровневая инвестиционная схема была создана еще в 2015 году. Организаторы обещали участникам «высокую прибыль от инвестиций в биткоин».

По словам судьи, многоуровневые схемы несут угрозу социально-экономическому устройству и становятся причиной большого числа жертв. При этом размеры установленных штрафов обусловлены объемами привлеченных злоумышленниками средств.